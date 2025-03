La santa alleanza per il Giudizio universale

Accordo tra Comune e Diocesi per il restauro di uno dei capolavori dell’arte riminese: il Giudizio universale dipinto da Giovanni da Rimini. L’opera, di proprietà della Diocesi, sarà al centro di un importante intervento di restauro. Originariamente situato nella chiesa di Sant’Agostino e poi strappato e montato su tela agli inizio del ’900, l’affresco è da anni esposto al Museo della Città. Dopo il protocollo siglato ieri dal sindaco Jamil Sadegholvaad e dal vescovo Nicolò Anselmi, verrà definito con gli esperti il progetto di restauro. Restauro che sarà concordato e realizzato – passo per passo – con la Soprintendenza. Presto partiranno anche iniziative e raccolte fondi per coprire i costi per il restauro e la valorizzazione dell’opera.