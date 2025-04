La Saviolina naviga verso l’Unesco

La vela al terzo ci si candida a patrimonio dell’umanità. E questo è un bel segnale anche per Riccione che ha nel suo simbolo, la Saviolina, un esempio di vela al terzo. La candidatura all’Unesco di questa tipologia di vecchie imbarcazioni e dell’antica arte della navigazione è una buona notizia perché "anche la Saviolina, la storica imbarcazione di Riccione, potrà essere annoverata come simbolo culturale da proteggere e salvaguardare" spiegano dal municipio riccionese. E ancora: "La città di Riccione accoglie con profondo orgoglio la notizia della candidatura di questa antica arte, un riconoscimento che dà valore e visibilità a una tradizione marinara antica e preziosa, ancora oggi viva lungo le nostre coste. Tra le testimonianze più autentiche e amate di questa cultura, spicca proprio la Saviolina, realizzata nel 1928. Di proprietà del Comune e affidata in gestione al Club Nautico, la Saviolina è oggi uno dei simboli più rappresentativi dell’identità marinara della città".