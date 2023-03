La Saviolina sarà un laboratorio per la marineria

Novant’anni e non sentirli. La Saviolina è pronta a riprendere il mare per portare la tradizione marinara di Riccione lungo l’adriatico. La giunta comunale ha approvato il progetto di valorizzazione storica della Saviolina a cura dell’armatore, il Club Nautico. Progetto che prevede un intenso programma di iniziative nel periodo tra giugno e settembre. La Saviolina prenderà parte alle numerose iniziative promosse dalla Mariegola tradizionale e storica associazione formata da tutte le Tenze dell’Adriatico romagnolo. Ma l’evento che vedrà i riflettori puntati sull’imbarcazione riccionese sarà la Madonna del mare attesa il 15 e 16 luglio. Inoltre grazie a una convenzione tra il Comune di Riccione, il Club Nautico e l’Università di Bologna, la Saviolina verrà impiegata nell’ambito del ‘Laboratorio di Marineria’, aperto agli studenti universitari, che si svolgerà all’inizio di giugno in collaborazione con il Comune di Cesenatico, e Museo della Marineria di Cesenatico.