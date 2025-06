La sbandata poi lo schianto. Auto finisce fuori strada. Tre ragazze ferite, una è grave

Un boato nella notte, poi l’arrivo dei soccorsi e la strada bloccata per oltre un’ora. Tre giovani riminesi ferite, di cui una in gravi condizioni: è il bilancio dell’incidente avvenuto domenica, poco dopo le 22.30, lungo la via Emilia, a poca distanza dalla Fiera di Rimini. Un’Audi A5 Coupé bianca, con a bordo le tre ragazze, è uscita di strada ed è finita contro il terrapieno che corre ai piedi del pilone in cemento dello svincolo sopraelevato. La dinamica è ancora in fase di accertamento, ma l’impatto è stato talmente violento da accartocciare completamente la parte anteriore del veicolo.

Secondo una prima ricostruzione, la vettura procedeva in direzione Santarcangelo quando, per ragioni ancora da chiarire, la conducente ha perso il controllo. Dopo una sbandata, l’auto ha terminato la sua corsa contro il terrapieno, a pochi metri da uno dei piloni in cemento che sorreggono lo svincolo. Fortunatamente, non ci sono stati altri mezzi coinvolti e l’impatto non è avvenuto direttamente contro la struttura portante. Immediato l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, i sanitari del 118 con diverse ambulanze e un’automedica, oltre alla Polizia Locale, che ha interrotto la circolazione per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.

Le tre ragazze sono state estratte dalle lamiere visibilmente sotto shock e con contusioni più o meno serie. Ad avere la peggio è stata la conducente, una donna di 30 anni. Per lei si è reso necessario il trasporto d’urgenza in elicottero all’ospedale "Bufalini" di Cesena, dove è attualmente ricoverata in prognosi riservata. Ferita anche una delle passeggere, una ragazza di 21 anni, trasportata in ambulanza anch’essa al Bufalini per accertamenti e cure. La terza occupante dell’auto, una 18enne, è stata invece condotta all’ospedale Infermi di Rimini: per lei le ferite sarebbero lievi. Le tre ragazze, tutte residenti nel Riminese, avrebbero passato insieme la serata, forse per un’uscita tra amiche o un evento.

Gli agenti della polizia locale hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Gli accertamenti al momento sono ancora in corso. La Statale è rimasta chiusa al traffico per oltre un’ora, generando rallentamenti e deviazioni, poi è stata riaperta a senso alternato una volta completate le operazioni di recupero del mezzo e i rilievi. Alla luce della dinamica e delle condizioni del veicolo, distrutto nella parte anteriore, si può parlare con ragione di una tragedia solo sfiorata.