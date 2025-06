La scienza nello sport: 3mila esperti a Rimini

Dopo 25 anni torna in Italia uno degli eventi più attesi nel panorama scientifico, tra quelli dedicati allo sport: è Sport science from Renaissance to the Millenial era. Appuntamento da martedì a venerdì al Palacongressi di Rimini, con la 30esima edizione del congresso Ecss. Promosso dalle università di Bologna e Padova, l’evento accoglierà a Rimini 3mila esperti da ogni parte del mondo, per confrontarsi su temi cruciali come allenamento, nutrizione, salute, biomeccanica e psicologia. Un’occasione importante per la ricerca e l’informazione, come rimarca il professor Antonio Paoli (nella foto), presidente del comitato scientifico del convegno.

"Viviamo in una società sempre più sedentaria – dice Paoli – Questo evento nasce per approfondire gli effetti dell’esercizio fisico a 360 gradi, dalla prevenzione alle patologie, fino allo sport d’élite". Il programma sarà molto vasto: tre sessioni plenarie, 35 simposi, 291 sessioni di presentazioni e poi un’ampia area espositiva, SportEx, dedicata alle tecnologie per l’analisi e la performance. Tra gli appuntamenti di punta, la sessione Life in Space che esplorerà gli effetti dell’assenza di gravità sul corpo umano, ma anche i temi più attuali e complessi come la partecipazione delle atlete transgender nelle competizioni femminili. "Uno dei focus sarà la fatica nello sport – continua Paoli –. Un tema che riguarda anche la vita quotidiana, perché coinvolge non solo fattori fisici, ma anche mentali. Ci occuperemo poi anche del ruolo del muscolo nella salute generale, dell’interazione tra esercizio fisico e farmaci innovativi, e persino di sport in alta quota e nello spazio". Ad anticipare i temi del congresso sarà, domani, il primo incontro dedicato al nuoto, al Garden di Rimini, seguito in serata da un incontro divulgativo al Fulgor sul rapporto tra scienza e sport.

"L’assegnazione del congresso all’Italia – conclude Paoli – è il riconoscimento al grande passo avanti delle scienze motorie. Rimini, con la sua tradizione legata al benessere è il luogo ideale per questo ritorno".

Federico Tommasini