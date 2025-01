La scommessa di Paesani: "Il mare d’inverno è realtà con le nostre maxi cupole. Altri seguano l’esempio"

Metti una sera d’inverno a ballare sul lungomare a Rimini. Nonostante la nebbia e il freddo pungente. Sotto le maxi cupole del Rimini cafè, a due passi dal mare e dal Grand Hotel, è sempre festa. Domenica c’era la fila per entrare nel locale di Lucio Paesani, che dopo averlo preso in gestione (dall’anno scorso) l’ha trasformato in un luogo della movida riminese aperto per 365 giorni all’anno grazie alle maxi cupole. "Non ci siamo inventati nulla – dicono Paesani e la moglie Morena Fagotto – Le cupole vengono usate già da tanti anni, qui a Rimini in spiaggia, così come a Cervia e in altre località". A Rimini le mette, da molti anni, il ristorante Ricci di mare dei bagni Ricci a Miramare. In passato qualcosa di simile si era visto anche al borgo San Giuliano.

Ma Paesani ha voluto fare qualcosa di più. Ha fatto mettere sul lungomare due maxi cupole "affinché il Rimini cafè potesse lavorare normalmente anche in inverno". Le strutture sono sul lungomare da un mese e resteranno lì a lungo. "Siamo completamente in regola con i permessi e la tassa di suolo pubblico. Intendiamo tenere le cupole fino alla fine di marzo". Quando sono comparse le due grandi cupole c’è chi ha applaudito e chi, invece, ha criticato. "Ma francamente non si capisce dove sta il problema – dice Paesani – Siamo in piena regola, abbiamo investito tantissimo per le strutture e per la tassa di suolo pubblico. Non facciamo male a nessuno, né concorrenza sleale. Anzi: semmai noi ci auguriamo che altri imprenditori seguano l’esempio e facciano come noi. Si parla tanto di mare d’inverno, di Rimini aperta al turismo tutto l’anno, ma qui d’inverno alla fine sono pochissime le attività aperte. Perché? Se tutti facessimo uno sforzo, attireremmo più pubblico e così ci sarebbe da lavorare per tutti". Tanto più che "tenere aperto – continua Paesani – è anche il modo per presidiare e rendere più sicura la zona".

Intanto l’imprenditore si gode il successo del Rimini cafè in versione invernale. "Sia chiaro – dice Paesani – Non abbiamo fatto per i soldi: visto l’investimento che c’è dietro, tra le strutture e il riscaldamento, dubito che riusciremo a ripagarlo con gli incassi. Lo facciamo per dare ai riminesi e ai turisti un servizio in più, perché noi alla nostra città ci crediamo davvero e vogliamo che diventi attrattiva tutto l’anno. Come dico spesso ai colleghi: prima di chiederti cosa Rimini può fare per te, chiediti cosa puoi fare tu per Rimini. Questo è lo spirito che ci ha portato a investire sul Rimini cafè per l’inverno. E non abbiamo intenzione di fermarci qui. Abbiamo novità anche per il Coconuts", che è aperto in questo periodo una volta a settimana. Paesani è anche titolare dell’Emporio gastronomico in via XX Settembre.