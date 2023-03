La scommessa sul mare d’inverno "Il nostro piano lo farà decollare"

di Manuel Spadazzi

L’estate tutto l’anno: a Rimini si può fare. Vedere per credere, ieri e sabato, la folla in spiaggia. Con il ritorno del bel tempo e il rialzo delle temperature, migliaia di persone hanno preso d’assalto i (pochi) stabilimenti, bar e ristoranti aperti sull’arenile. Siamo soltanto a marzo, la voglia d’estate ha contagiato tantissime persone. "E non solo riminesi – osserva il sindaco Jamil Sadegholvaad – Durante il fine settimana sono venute qui parecchie persone anche da Bologna e dal resto dell’Emilia per la gita fuori porta, perfino qualche turista che ha fatto il weekend".

Ma quasi tutti gli stabilimenti balneari, così come molti locali di spiaggia, sono completamente chiusi.

"Sono scelte imprenditoriali, di cui non discuto – premette il primo cittadino – Ma resta il fatto, e l’ho toccato con mano essendo andato in spiaggia sia sabato che ieri, che chi si è fatto trovare aperto ha lavorato bene. I pochi ristoranti aperti hanno dovuto dire di no a tanti, perché erano al completo".

Fino a pochi giorni fa era pieno inverno...

"Vero. Sappiamo bene che a Rimini non c’è il clima dei Caraibi. Ma è altrettanto vero che le abitudini delle persone sono cambiate profondamente. E l’ennesima dimostrazione ci è arrivata in questi giorni. Dico di più: a Rimini con il nuovo Parco del mare, le palestre a cielo aperto, il campo da basket inaugurato la scorsa estate in piazzale Kennedy, la zona mare è vissuta tutto l’anno, e non solo dai riminesi".

Cosa manca per il salto di qualità?

"Intanto, mi auguro che sempre più titolari di stabilimenti e locali di spiaggia allunghino il periodo di apertura quando le condizioni meteo lo permettono. Ma il ’mare d’inverno’ è un obiettivo vero per Rimini, affidato non solo alla buona volontà degli operatori. In questo senso il nuovo piano spiaggia ci farà fare il salto di qualità".

Il piano permetterà anche di realizzare nuove strutture per avere una spiaggia aperta tutto l’anno?

"I vincoli sui volumi e sulla paesaggistica rimangono. Non sarà possibile, per esempio, ampliare indiscriminatamente un bar o un ristorante. Però intendiamo favorire la possibilità per gli operatori di accogliere la gente in spiaggia non solo d’estate. E ci immaginiamo, per esempio, la sostituzione degli attuali chioschi bar, con strutture che servano sia la spiaggia che il Parco del mare".