"La scorta alle donne vittime di violenza"

"Una scorta alle donne vittime di violenza". Gessica Notaro è tornata a parlare dei tanti, troppi femminicidi mentre si trovava a Oltremare per festeggiare il suo 33esimo compleanno. Quello di ieri nel parco riccionese è stato un ritorno tra i delfini. "Da molto tempo è un’abitudine per me, ogni 27 dicembre, passare da Oltremare. Prima ancora del 2010, quando ho iniziato a lavorare al parco. Anche gli anni in cui non ero in servizio sceglievo spesso di trascorrere il 27 dicembre a Riccione, per andare a trovare i colleghi, passare dalla laguna a far visita ai delfini. Quest’anno non vedevo altro modo di festeggiare se non qua: è il modo più bello per me. È il posto dove tutto acquisisce un senso". In questi giorni il parco è aperto al pubblico e Gessica si è fatta trovare pronta ieri mattina durante lo spettacolo davanti a tante famiglie e bambini, emozionando il pubblico presente. Per lei un grande mazzo di fiori da parte della direttrice dei parchi costa Edutainment, Patrizia Leardini. "Oltremare è il luogo dei sogni, della felicità – racconta Gessica –. Solo per uno o due compleanni ho saltato l’appuntamento a Oltremare. Visto il rapporto di amicizia che mi ha legata ancora di più al parco in questa stagione, volevo raggiungere questo traguardo con i miei amici delfini".

Ma la laguna resa magica dei delfini non può far dimenticare i continui femminicidi, fatti che hanno caratterizzato anche il riminese. "Non è solo un fenomeno culturale. Bisogna andarci un pò più con le maniere forti. Quando veramente qualcuno dai piani alti capirà che è il momento di adottare strategie differenti, perché quelle che ci sono state fino adesso non sono sufficienti per risolvere il problema, allora forse daremo una svolta". Gessica sostiene le donne vittime di violenza e collabora con un’agenzia investigativa offrendo assistenza. "La cosa funziona. Bisognerebbe creare dei fondi per poter sostenere le spese che dovrebbero affrontare queste ragazze per permettersi la scorta e l’agenzia investigativa dopo la denuncia. Io ho tanti bei progetti in testa, ma ci vuole qualcuno che mi prenda per mano dall’alto e mi dica: facciamolo insieme".