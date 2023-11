La ‘scossa’ di Misano. In pista la Formula E

Misano mondiale. Il Misano world cirtuit sarà la sede della gara italiana di Formula E. Il campionato che tocca le grandi capitali del mondo, e che fino a quest’anno faceva tappa a Roma nel circuito cittadino all’Eur, si sposta in riviera. Le vetture stanno diventando sempre più potenti e la Federazione ha iniziato progressivamente ad aprire agli autodromi per garantire maggiore sicurezza rispetto ai circuiti cittadini. Misano e l’Emilia Romagna si sono fatti avanti. La Federazione internazionale ha inviato tecnici per fare i necessari sopralluoghi ed infine è arrivata la fumata banca: la Formula E correrà nel Misano world circuit. Si conoscono già le date, saranno il 13 e il 14 di aprile. Sarà il decimo anno del campionato dedicato alle monoposto elettriche. Misano sarà una delle tappe assieme a Città del Messico, dove si aprirà il mondiale. Seguiranno poi Diriyah, Hyderabad, San Paolo, Tokyo, Misano Adriatico, Principato di Monaco, Berlino, Shanghai, Portland e Londra. "Misano World Circuit c’è. Con l’arrivo della Formula E, la prossima stagione sarà una garanzia di grande spettacolo sportivo ed emozioni forti per i fans – dice Luca Colaiacovo, presidente della Santa Monica spa –. Il nostro calendario assume una connotazione ancor più prestigiosa che ci posiziona ai vertici del motorsport internazionale quale circuito innovativo". Il risultato è stato possibile grazie a un gioco di squadra, spiega il direttore del circuito, Andrea Albani: "In queste settimane abbiamo lavorato intensamente con Regione Emilia-Romagna, Comune di Rimini, Comune di Misano, Confindustria Romagna, il Campus universitario di Rimini con il suo Tecnopolo e ovviamente con l’Associazione Motor Valley Development per garantire le migliori condizioni ad un progetto di visione che possa godere del virtuoso sistema territoriale. L’industria automotive e quella turistica potranno cogliere la portata di una manifestazione di altissimo livello sportivo ed economico. Sarà uno spettacolo straordinario".

Con l’arrivo della Formula E, l’intero territorio può proporsi come realtà capace di intercettare e mettere a frutto l’innovazione, la tecnologia e le nuove sfide per l’ambiente. "Abbiamo a disposizione una nuova importante opportunità – dice il presidente della Provincia, Jamil Sadegholvaad –, tanto in termini di promozione della Romagna all’estero quanto per l’indotto turistico diretto". Soddisfatto il padrone di casa, il sindaco Fabrizio Piccioni: "Ci prepareremo al meglio per accogliere un evento in grande ascesa e particolarmente significativo per i contenuti che trasmette".

Andrea Oliva