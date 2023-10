La scuola a San Patrignano

Il mondo della scuola si interroga nella comunità di San Patrignano. Il 26 e 27 ottobre all’interno di Sanpa si alterneranno figure del mondo scolastico e sociale per confrontarsi sulle nuove sfide che attendono il mondo dell’istruzione e dell’educazione. Un’occasione per fare il punto sul ruolo della scuola oggi, in una società sempre più complessa. La due giorni di convegno si intitola: ‘La scuola oltre i confini: una didattica per ricominciare’, organizzata da San Patrignano. "Il convegno sarà, soprattutto, un’occasione per affrontare tematiche di grande attualità: il valore del dialogo, il confronto intergenerazionale, il ruolo degli educatori come sentinelle sociali di fronte alle insidie della rete", spiega Deanna Michelini, coordinatrice dei docenti comandati a Sanpa. A confrontarsi sul tema dirigenti scolastici, professori e personalità del mondo sociale.