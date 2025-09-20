La scuola del gusto lancia la sfida. Eccellenze del territorio locale. Turismo, qualità e cibo fanno rete

Profumi di piadina appena cotta, olio di qualità e storie di produttori locali: da ieri Rimini ha una nuova ambasciatrice delle eccellenze romagnole. Si chiama “La Scuola del Gusto”, il progetto firmato Cna Rimini insieme a ProduciAmo Romagna, pensato per trasformare le ricchezze enoagroalimentari del territorio in un patrimonio condiviso. L’iniziativa punta non solo a sedurre il palato, ma anche a educare cittadini e aziende alla consapevolezza del valore di ciò che consumano, intrecciando cultura, tradizione e turismo in un’unica esperienza. "Questo progetto intende far apprezzare in modo ancora più significativo quello che le nostre eccellenze possono rappresentare – ha spiegato il presidente di Cna Rimini Marco Polazzi, nel corso di una conferenza stampa – Vuole valorizzare il territorio, dimostrando che abbiamo prodotti autentici di altissima qualità, ed educare alla consapevolezza, perché i cittadini più informati sono anche i consumatori più attenti a ciò che acquistano". “La Scuola del Gusto” promette dunque di agire a tutti gli effetti come una scuola, sia per i singoli cittadini sia per le aziende, in grado di diffondere consapevolezza e conoscenza sulle ricchezze che l’intera Romagna possiede, con la speranza di introdurre così nuovi comportamenti di consumo e di acquisto e innalzare il valore sociale ed etico del consumo locale.

Il progetto partirà da Rimini il 29 settembre, con il corso per degustatori e degustatrici di olio evo, per conoscere e valutarne virtù salutistiche e processi estrattivi, per poi snodarsi fra San Clemente, Cattolica e Santarcangelo, anche se "l’idea è che non siano solo le persone a spostarsi, ma che sia la conoscenza a muoversi fra i territori – ha spiegato Maurizio Saggion, direttore e coordinatore del progetto – Arriveremo anche nei piccoli territori ed effettueremo una valorizzazione in relazione ai fabbisogni reali delle comunità". L’iniziativa intende inoltre

promuovere un’economia sana riuscendo in questo modo a "offrire qualcosa in più anche ai turisti, che oggi sono interessati soprattutto al buon cibo e alla cura del proprio corpo. L’interesse è verso una proposta di qualità, e noi dobbiamo farci promotori di questi aspetti", ha aggiunto Franca Foronchi, sindaca di Cattolica.

L’iniziativa trova massimo sostegno anche da parte del sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad: "Cna ha già fatto un importante lavoro di consapevolezza con

ProduciAmo Romagna, portando nei ristoranti e negli alberghi riminesi i prodotti del territorio,

prima introvabili e che possono essere ambasciatori della nostra offerta turistica, come la piada. La Scuola del Gusto ritengo vada nella giusta direzione di valorizzare le nostre eccellenze, anche per un interesse economico che rimane fondamentale".

Anna Bellocchi