La scuola dell’infanzia di Città trasloca a Murata. Nuova sede per la direzione delle elementari

Dall’ultima relazione del Dipartimento Istruzione emerge una situazione preoccupante per la scuola sammarinese, causata dal calo demografico. "In particolare – hanno spiegato dalla segreteria di Stato all’Istruzione durante una serata pubblica organizzata sul tema dalla Democrazia Cristiana – si prevede una forte riduzione degli iscritti: nella scuola dell’infanzia da 817 a 540 in 5 anni, e alle elementari da 1.333 a 800 in 10 anni. Ciò potrebbe portare alla chiusura di alcuni plessi e a una necessaria riorganizzazione del sistema scolastico".

Durante l’evento il segretario all’Istruzione Lonfernini ha illustrato i primi interventi. "Lo spostamento della scuola dell’infanzia di Città a Murata per ampliare il Nido – ha detto – il miglioramento dell’accessibilità a Murata, adeguamenti a Chiesanuova, Borgo Maggiore e Acquaviva. Una nuova sede per la direzione della scuola elementare. Le decisioni saranno prese gradualmente, con valutazioni annuali e coinvolgimento della comunità. La riorganizzazione terrà conto anche della sicurezza degli edifici scolastici".

Presenti anche dirigenti e insegnanti che hanno sottolineato l’importanza di adattarsi ai cambiamenti. "Classi troppo eterogenee per età non favoriscono l’educazione, e servono strutture più moderne con spazi flessibili. Il numero ideale di alunni per classe è 15".

Infine è in preparazione un nuovo decreto per il reclutamento degli insegnanti tramite concorso, con una norma transitoria per i precari.