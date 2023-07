"La scuola di Canonica pronta a settembre"

Nonostante i ritardi accumulati dal cantiere, "la nuova scuola di Canonica aprirà regolarmente il 15 settembre". A prometterlo ieri ai genitori è stata la sindaca di Santarcangelo Alice Parma, che li ha incontrato insieme all’assessore alla scuola Angela Garattoni e ai dirigenti. Un incontro che era stato fortemente voluto e chiesto dalle famiglie dei (circa) 40 bambini, che attendono da mesi di sapere se i loro figli potranno andare nell’asilo di Canonica o se invece dovranno frequentare altri plessi. Alle forti preoccupazioni dei genitori si erano unite, nei giorni scorsi, le critiche da parte dei consiglieri di minoranza Gabriele Stanchini (Lega) e Barnaba Borghini (Bene in comune). Ma la Parma ieri ha rassicurato le famiglie, facendo il punto sui lavori. Entro l’inizio dell’anno scolastico quindi "saranno pronte le aule che accoglieranno due sezioni della scuola materna – ha detto la sindaca – così come gli spazi dedicati a sporzionare il cibo e una parte dell’area esterna". Servirà invece più tempo per completare gli altri spazi della scuola, tra cui l’aula che verrà messa a disposizione dei residenti di Canonica (per incontri e iniziative) e una parte del giardino. Questi lavori, insieme a quelli per ultimare le finiture delle aree esterne e un’altra aula (che non sarà utilizzata quest’anno) saranno portati a termine "entro la fine di novembre di quest’anno". Il cantiere proseguirà dunque anche a scuola iniziata "ma in piena sicurezza e nel rispetto di esigenze e tempi dell’attività didattica".

L’allungamento dei lavori della scuola, andati ben oltre il tempo previsto, "è stato provocato dal ritardo nella consegna di alcune materie prime e dall’alluvione di maggio che hanno creato serie difficoltà alla cooperativa Formula servizi", che è l’impresa forlivese che sta realizzando l’asilo. I genitori sono usciti rasserenati dall’incontro di ieri. "Finalmente – dicono – abbiamo avuto dal Comune le risposte che attendevamo. Ora sappiamo che i nostri figli potranno andare alla nuova scuola materna di Canonica, anziché essere costretti a frequentare per un altro anno la ’Peter Pan’ di Poggio Torriana". A fine luglio "faremo un altro incontro con l’amministrazione, per fare un aggiornamento sullo stato dei lavori nella scuola". Il cantiere è ancora piuttosto indietro, ma l’impresa ha assicurato che entro il 15 settembre la scuola "sarà pronta e collaudata".