La scuola di sup ’targata’ Greta

Anche nell’estate del 2023 le spiagge di Bellaria Igea Marina avranno, tra gli altri servizi per rersidenti e turisti, quelli della scuola di Sup. Ad ottenere il via libera dal Comune, ovvero "l’autorizzazione all’esercizio della scuola per la stagione balneare", la richiedente Greta Benvenuti, che dà lezioni della disciplina "in corrispondenza dello stabilimento balneare numero 76", a Igea centro, nella postazione dove c’è anche il noleggio natanti. Che potranno "sostare sull’arenile", purché siano "sistemati senza arrecare danno all’attività balneare".