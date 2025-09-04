La scuola è un cantiere, caos alle Superiori

Mancano aule all’istituto alberghiero Savioli. Problemi anche al liceo Volta-Fellini per quanto riguarda l’indirizzo artistico, ovvero il Fellini. I lavori alla ex scuola media Pascoli non sono finiti: è un cantiere sofferto, con lavori che si trascinano da anni. Questa estate doveva essere il momento per chiudere l’intervento e prepararsi ad accogliere le classi dei due istituti dopo anni di disagi. E invece il 15 settembre la campanella non suonerà nella succursale ricavata nelle ex scuole medie. "Non sarà possibile terminare i lavori in tempo – ammette Giuliano Zamagni, consigliere provinciale con delega all’edilizia scolastica –. Dopo i problemi avuti in passato, il cantiere era ripartito lo scorso anno, ma l’intervento non è ancora terminato. Al momento non è possibile dare una data certa di consegna delle classi in quanto si attende l’arrivo di materiali, quali gli infissi, per poter impostare le successive azioni e poter rendere disponibile almeno una parte dell’edificio in attesa del completamento dei lavori". Zamagni non si sbilancia sulle tempistiche. Nella migliore delle ipotesi, spiega, dovrebbe trattarsi di due settimane, con aule messe a disposizione dall’inizio di ottobre. Nella peggiore i tempi si allungheranno.

In mezzo ci finiscono gli studenti. "Sappiamo che entrambi gli istituti hanno avuto ottimi riscontri in termini di iscrizioni, maggiori rispetto all’anno precedente, sia al Savioli che al Fellini. Non manca molto al termine del cantiere, ma rimane difficile dare tempistiche definite in questo momento". Dirigenze e docenti attendono risposte, mentre già si pensa alle possibili alternative. Ad oggi non risultano altri spazi sfruttabili all’interno del polo scolastico. Per di più le ex Pascoli sarebbero completamente inutilizzabili all’inizio dell’anno scolastico, non come lo scorso anno quando tra infiltrazioni e disagi una parte dell’edificio era comunque sfruttabile.

Da quanto emerge, al Savioli ci sarebbero i maggiori disagi con diverse classi senza aule dal primo giorno di scuola. Ma anche al Fellini i problemi sarebbero considerevoli. Le possibili alternative potrebbero essere lezioni al pomeriggio per alcune classi, oppure spostamenti continui delle classi di ora in ora a seconda degli spazi iberi. Quest’ultima soluzione potrebbe essere presa in considerazione per il Fellini, ma difficilmente per il Savioli dove gli spostamenti sarebbero vincolati dai lavori nei laboratori. Nelle dirigenze e nei consigli di istituto la tensione sta salendo e le alternative alla mancanza di aule non scaldano i cuori dei docenti.

Andrea Oliva