La scuola GuidarePilotare assume un impiegato

La scuola di guida GuidarePilotare di Misano cerca apprendista impiegato commerciale da adibire al contatto clienti, gestione pratiche iscrizione corsi, inserimento dati nel gestionale, assistenza clienti durante i corsi, preparazione documentazione di servizio. Si richiede diploma di scuola medi superiore, conoscenza lingua inglese (livello B1), buona conoscenza del pacchetto Office e di programmi di grafica, Photoshop ed Editing video a livello base, capacità nell’uso di pc, telefono, fotocopiatrice, macchina per preparazione badge, gestione Ipad per programmi specifici dell’attività. Il lavoro prevede anche occasionali trasferte. Indispensabile il possesso della patente B e di auto propria. Si richiede disponibilità all’ascolto, autonomia lavorativa e capacità di lavorare in gruppo. Contratto di apprendistato. Orario di lavoro dalle 9 alle 13 e dalle 13.30 alle 17.30. Annuncio rivolto ad ambosessi. Le candidature vanno inviate sul portale ‘Lavoro per te’, dopo essersi registrati con Spe o Cie.