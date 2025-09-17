La scuola Panoramica sarà pronta per il prossimo anno scolastico

La nuova scuola elementare di viale Panoramica sarà pronta per l’anno scolastico 2026/2027. In fase conclusiva i lavori delle dieci aule, in parte rimodulabili, e servizi, compreso la mensa, in questo plesso infatti è previsto il tempo pieno. A buon punto anche l’annessa palestra che oltre a servire gli alunni sarà aperta alle associazioni sportive locali. All’esterno spazio a una piastra attrezzata per lo sport e l’area verde, dove non si esclude di realizzare un orto scolastico. Finanziato con 3,7 milioni di euro, in parte mutui Bei 2018 del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, il nuovo edificio è realizzato con una moderna struttura in legno, che ne garantisce un’alta prestazione antisismica. È oltretutto dotato delle migliori tecnologie ‘Nearly Energy Buiding’ ossia a energia quasi zero. Avviati lo scorso marzo, i lavori si concluderanno a breve per poi passare agli allestimenti.

A mostrarme l’avanzamento è stata la sindaca Daniela Angelini, assieme agli assessori ai Lavori Pubblici, Simone Imola, e alla scuola, Sandra Villa, nell’ambito del tour ‘Riccione cambia: un viaggio nei cantieri per scoprire la città del futuro’. "Quello che prima era solo su carta, anzi un cantiere bloccato e deserto, come lo abbiamo ereditato, ora sta diventando realtà, è un segno tangibile – rimarca la sindaca –. È un intervento che alle nuove generazioni offre contenitori e servizi moderni. È stata una corsa contro il tempo che siamo riusciti a vincere".

Nives Concolino