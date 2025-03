La scuola Pascoli diventa casa delle associazioni

Salva in calcio d’angolo l’ex scuola primaria Pascoli di via Elios Mauro. Almeno per il momento, stoppate le ruspe pronte per la demolizione. La struttura scolatica è datatissima, e insieme all’altrettanto vetusta scuola Carducci è stata messa dal Comune sul piatto per ottenere i corposi finanziamenti del Pnrr per costruire ex novo un polo scolastico al posto dell’ex centro tennis Maf, in via Bellini. "Un’opera di cui siamo particolarmente orgogliosi: sarà la prima scuola costruita ex novo a Bellaria Igea Marina da mezzo secolo in qua", dice il sindaco Filippo Giorgetti.

La Pascoli - chiusa da quest’anno - resterà in piedi fino al taglio del nastro del nuovo polo (entro il 2026). Come? Con "una gestione – spiega il Comune – che ne consenta l’utilizzo come aula studio, rendendola inoltre fruibile come sede di incontro delle realtà associative cittadine". Il Comune ha pubblico un bando per "l’affidamento temporaneo dei locali". In particolare gli spazi al piano terra. "Il plesso – continua l’amministrazione – verrà demolito, come richiede il fondo Pnrr sulla Missione Scuola, non appena completata la nuova primaria di via Bellini, la cui costruzione marcia spedita con fine lavori programmata nel 2026".

Nel periodo transitorio "che precederà questi scenari e i futuri utilizzi dell’area" (ancora non definiti) "è intenzione dell’amministrazione destinare questi luoghi attualmente inutilizzati ad attività di pubblica utilità svolte da parte dei cittadini, dei comitati senza scopo di lucro aventi sede e operanti Bellaria Igea Marina, delle associazioni locali, siano esse culturali, sportive, ricreative o assistenziali, con particolare attenzione alla popolazione più giovane".

L’avviso pubblico (scade il 16 aprile) già online ricerca un soggetto tra le realtà senza scopo di lucro, che gestisca temporaneamente, "in forma singola o in collaborazione con altri soggetti, gli spazi del piano terra dell’ex plesso scolastico". Il gestore sarà chiamato anzitutto a proporre un calendario di aperture giornaliere dei locali a favore degli studenti che necessitano di aule studio, ampliando l’offerta di spazi fruibili rappresentata dalla biblioteca comunale ed estendendola alle ore serali. Non solo: il gestore dovrà anche gestire il calendario di utilizzo del plesso come sede di incontro delle associazioni che ne faranno. Tutto gratis: sarà il Comune ad accollarsi il costo delle utenze e della manutenzione. Nei mesi scorsi era stato il consigliere comunale di Cambiamo, Jacopo Vasini, ha proporre l’utilizzo dell’ex scuola quale spazio per le associazioni. Tutto gratis: sarà il Comune ad accollarsi il costo delle utenze e della manutenzione.

Mario Gradara