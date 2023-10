La scuola scoppia: "Sì" al divorzio dei licei

Troppo grande l’istituto superiore composto dal Giulio Cesare e dal Valgimigli. Tanto che la Provincia ha deciso di accogliere la richiesta che da un paio di anni era arrivata dal Provveditorato guidato da Mario Maria Nanni, e dividere in due l’istituto. Ieri si è svolta la conferenza provinciale di coordinamento che ha dato parere favorevole all’unanimità. "Il sette novembre spiega Giuliano Zamagni consigliere provinciale delegato al settore scuola - avremo la conferenza provinciale di concertazione per raccogliere anche il suo parere. Poi la Provincia, se sarà questo l’intendimento, assumerà il provvedimento di scissione dell’istituto entro il 15 novembre per poter trasmettere il tutto alla regione". La decisione nasce dalla complessità di gestione di un istituto sempre più vasto, diviso tra due blocchi principali, quello nel centro città con succursali annesse, e quello nel polo scolastico a Viserba. L’attuale liceo classico, il Giulio Cesare, conta 471 studenti. Il liceo di scienze umane del Valgimigli è arrivato a 817 studenti. Entrambi gli indirizzi si trovano nel centro di Rimini e andranno a costituire un istituto a se stante a partire dall’anno prossimo. A Viserba insistono il liceo economico e sociale con 391 studenti e il liceo linguistico che è arrivato ad averne 825. Queste due realtà saranno accorpate in un nuovo istituto il cui nome è ancora da decidere. Di fatto il Giulio Cesare Valgimigli rimarrà in centro e a Visrba nascerà un nuovo istituto. Questo consentirà di dividere gli studenti quasi in parti uguali, mettendo fine alle difficoltà di gestire un istituto con 2.500 studenti, 112 classi sparse tra diverse sedi e 250 insegnanti. "Per le famiglie e gli studenti che a tutt’oggi frequentano l’istituto, non cambierà nulla - precisa Zamagni . Si sono svolti tutti i passaggi inclusi quelli interni all’istituto dove a larga maggioranza è passata la divisione che dovrebbe essere attiva dal prossimo anno scolastico. Per quanto riguarda le iscrizioni all’inizio del 2024 per l’anno scolastico successivo, studenti e famiglie troveranno due istituti. Da una parte il Giulio Cesare-Valgimigli con il classico e scienze umane, e lo stesso codice di oggi. Dall’altra il nuovo istituto con linguistico, indirizzo economico e sociale, e un nuovo codice".

Andrea Oliva