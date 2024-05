La seconda stella di Peter Pan

Tutto pieno il Teatro degli Atti di Rimini per lo spettacolo ‘Seconda stella a destra e poi…’ nelle scorse sere. L’atto teatrale è stato messo in scena da 22 ragazzi del Liceo Cesare Valgimigli, diretto da due regie di qualità come ‘Officina Zimmerman’ e ‘Teatro 5 quattrini’ e dalla professoressa Rita Orlando. Presente anche la banda musicale giovanile di Rimini che ha suonato dal vivo. L’atto teatrale si è ispirato alla storia di Peter Pan di James Barrie. Tante le tematiche in campo. Dalla solitudine alla paura di crescere. Per l’occasione presente anche la dirigente scolastica Sandra Villa.