La Segavecchia torna a Misano con la Liberazione

Il ponte della Liberazione riporta a Misano la tradizione della Segavecchia, una delle feste più antiche che si celebrano in Romagna. Giunto alla 35esima edizione, l’appuntamento torna dopo tre anni di assenza a causa della pandemia. L’attrazione principale saranno i carri allegorici. Quest’anno saranno quattro le giornate di festa, con il clou previsto la domenica con la sfilata dei carri e alla sera il falò della ‘vecchia’. Già dal sabato ci saranno iniziative in centro mentre domenica mattina il raduno delle moto d’epoca in piazzale Roma. La festa proseguirà lunedì e matedì con la musica di band e orchestre.