La Segreteria Interni incontra i cittadini

La segreteria di Stato agli Interni in collaborazione con le Giunte di Castello ha organizzato una serie di serate pubbliche per la presentazione di quanto contenuto nel decreto in materia di polizia mortuaria. All’approssimarsi delle scadenze delle concessioni più datate in materia di loculi, luci votive (il cui costo per l’anno 2023 non sarà dovuto) e quanto di competenza, la Segreteria con la collaborazione del dirigente dell’Ufficio di Stato Civile, si metterà a disposizione della cittadinanza per permettere ai cittadini di porre domande e ricevere risposte precise sul delicato tema. "Pur registrando una scarsa partecipazione dei cittadini – sottolineano dalla Segreteria – abbiamo già presentato il nuovo decreto in sei dei nove Castelli. Nel 2024 gli appuntamenti con gli abitanti di Chiesanuova, Montegiardino e Acquaviva. Contemporaneamente alle serate pubbliche sono state preparate delle risposte alle domande più frequenti".