La senatrice frena le pale in mare: "Le associazioni vengano a Roma"

"Non tutto è scritto sull’impianto eolico di Energia Wind 2020". La senatrice Mimma Spinelli, di Fdi, tira il freno, e nel frattempo sta lavorando a un dossier sull’intera pratica con cui intende informare associazioni amministrazioni convocando in seguito una riunione al ministero dell’Ambiente. "Il percorso che andrò a completare è esattamente questo. Pronto il dossier con cui si ricostruisce l’intera vicenda sin dall’inizio con la documentazione depositata nei dicasteri, andremo a individuare un momento in cui intendo invitare le associazioni di categoria del territorio, ed anche i sindaci se lo vorranno, per un confronto di natura tecnica sul tema". Ieri la senatrice ha avuto un incontro al ministero dell’ambiente a cui erano presenti il segretario particolare del sottosegretario, Fabio Castelli, il Capo dipartimento del dipartimento Sviluppo sostenibile, ingegnere Laura D’Aprile, il direttore generale della direzione generale Valutazioni ambientale, architetto Gianluigi Nocco, e tecnici della direzione generale Fonti energetiche e titoli abilitativi, e della segreteria tecnica del sottosegretario di Stato.

Il recente rilascio del parere al progetto dell’impianto eolico in mare da parte del ministero della Cultura ha sbloccato una impasse che andava avanti da tempo. Il via libera ha visto la società Energia Wind 2020 non solo soddisfatta, ma anche ottimista sui tempi necessari per arrivare all’autorizzazione definitiva. Per la senatrice i temi sono altri, e ben più lunghi. "Il percorso autorizzatovi non è affatto alle battute finali e credo che si andrà avanti anche l’anno prossimo. Credo anche che su questo progetto ci sia ancora molto da dire. Proprio per questo intendo fornire tutto il materiale alle associazioni di categoria e portarle al ministro all’Ambiente per avere un quadro chiaro della situazione attuale e di cosa accadrà in seguito". Ad oggi si attende ancora la valutazione di impatto ambientale. Anche con un parere favorevole sulla Via scatterebbe la procedura che porterebbe in futuro la conferenza dei servizi per stabilire modalità e caratteristiche dell’impianto con il Comune di Rimini, chiamato a ospitare a terra le necessarie infrastrutture, che verrebbe interpellato in conferenza dei servizi.

Musica per le orecchie di Federalberghi Riccione che pochi giorni fa, con le parole del neo presidente Claudio Montanari, ha sottolineato come l’associazione farà tutto quanto possibile per controbattere alle previsioni del progetto e alle pale in mare. Gli albergatori riccionesi non vogliono mollare arrendendosi alle pale.

Se i tempi dell’iter autorizzativo non appaiono brevi, agli occhi della senatrice devono al contrario esserlo quelli del confronto al ministero. "Ritengo che in breve tempo sia possibile ottenere il dossier da presentare alle associazioni di categoria per poi avere il confronto al ministero. La cosa migliore sarebbe riuscire ad organizzare l’incontro prima della pausa estiva del Parlamento".

