"La sera dei miracoli": maratona per Lucio Dalla

Sarà davvero La sera dei miracoli. Al Parco degli artisti di Rimini stasera (21,30) l’omaggio a Lucio Dalla, per celebrare gli 80 anni della nascita del grande cantautore bolognese. Curato da Aldo Maria Zangheri e da ’Rimini classica’, il concerto La sera dei miracoli proporrà alcune delle più celebri canzoni di Dalla, con gli arrangiamenti originali di Marco Capicchioni. Sul palco si alterneranno 80 artisti: da Sergio Casabianca a Darma, da Filippo Malatesta a Cristina Di Pietro, fino a Enrico Farnedi, Manuela Prioli, Houdini Righini e Rachele Romani, accompagnati dal quartetto Eos e dalla band di ‘Rimini Classica’. Con loro anche i cori ’Note in crescendo’ e ’Le allegre note’ diretti da Fabio Pecci.

Dopo il grande successo (e il pienone) per il concerto al teatro Galli dello scorso inverno, ecco un’altra maratona musicale dedicata a Dalla destinata a fare un altro soldout. Durante la serata saranno eseguiti alcuni brani storici come Caruso, Attenti al lupo, 4 marzo, e anche alcune canzoni più ermetiche e sofisticate di Dalla come Henna e Nuvolari. Prevendita dei biglietti su www.liveticket.itriminiclassica.

Rosalba Corti