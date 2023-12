La serata dai ‘galli’, il ricordo delle avventure

Reunion dei vitelloni da spiaggia che fanno parte dei Galli del Ghetto, della zona Valletta di Bellaria Igea Marina, che hanno organizzato il 31° incontro. Appuntamento al ristorante Pic Nic per ricordare gli anni ’70, quando da maggio a settembre la vita serale era quella dei vitelloni a caccia di belle straniere. A tavola Leandro Monticelli detto Leo, Giuseppe Casalboni (Loz), Maurizio Maioli (Manghin), Renzo Garattoni (Zaclin), Daniele Delbianco (Cinciot), Gilberto Zavoli (Gilbertaun), Damiano Pruccoli (Procli), Giovanni Cenci (Zebo), Fabrizio Santi (Sfrombla), Felice Bellucci (Cili), Ivano Belli (Bloin) e Maurizio Zavatta (Mani) e Mauro Saponi (Sopy). Durante la serata sono stati ricordati quattro galli scomparsi: Eros Rocchi, Enzo Moretti, Tonino Mazza e Graziano Sapigni. Tanti i fatti raccontati fra realtà e un pizzico di fantasia. Il ristorante ha preparato la paella dei galli. Racconta il Leandro Monticelli che sempre presente alle 31 edizioni: "Noi galli eravamo ragazzi molto allegri, ci divertivamo con poco e . col pallino fisso della conquista femminile. Non c’erano i cellulari, internet, tablet. Quando tornavamo dal giro ci fermavamo al bar Da Mimmo e cominciavano i racconti delle avventure. Non avevamo foto da postare ma racconti dal vivo al bar. Avevamo un unico comune denominatore: tutti giovani bravi, con la voglia di lavorare. Ogni anno un gallo diventato nonno. Il problema è solo questo. Gli anni che passano".

Ermanno Pasolini