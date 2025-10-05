La serata dal Collettivo dona oltre 17mila euro al progetto ’San Marino per Gaza’ di EducAid

La serata ’Voci e Suoni dalla Palestina’, promossa dal Collettivo San Marino per la Palestina con la collaborazione dell’Associazione Marciamela a fine agosto si è trasformata in una grande manifestazione di solidarietà. Il Collettivo fa sapere che, dopo aver terminato le procedure di rendicontazione, di aver donato la cifra di 17.127 euro destinati al progetto ’San Marino per Gaza’ della Ong EducAid, una delle poche realtà ancora operative all’interno della Striscia di Gaza.

"Il progetto – spiegano – ha l’obiettivo di fornire assistenza immediata alla popolazione civile palestinese, con particolare attenzione alle categorie più vulnerabili, come i minori con disabilità, in un contesto segnato da devastazione, privazioni e violazioni sistematiche dei diritti umani". Questo per il Collettivo è "un impegno che rappresenta non solo un gesto di solidarietà, ma anche una presa di posizione in nome della giustizia e dei diritti umani.

"Quello che sta accadendo nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania è oltre l’orrore. Sappiamo di essere solo una goccia nel mare, ma non possiamo permetterci di perdere la nostra umanità – dicono – È per questo che speriamo che sempre più persone possano diventare attiviste e attivisti: oggi è fondamentale prendere posizione. Ognuno di noi, nel quotidiano, può fare la differenza: informarsi e informare, boicottare le aziende che sostengono Israele e il genocidio in corso, partecipare, fare pressione sulla politica e scegliere di non rimanere indifferente".