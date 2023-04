La Settima arte, giorno di proiezioni

Continua la ‘Settima Arte, Cinema e industria’, la manifestazione dedicata al grande schermo promossa da Confindustria Romagna, Università di Bologna e Cinema Fulgor, in collaborazione con il comune di Rimini. In sala stasera, alle 21 al cinema Fulgor, si terrà l’anteprima de ‘L’Amore secondo Dalva’, distribuito da Teodora Film che domani riceverà al teatro Galli il Premio Cinema e Industria alla distribuzione. L’anteprima (in lingua originale con sottotitoli) sarà introdotta dal direttore di Teodora Film, Stefano Finesi. Continua la formazione con le masterclass dedicate ai mestieri del cinema. Apre alle ore 11, al Fulgor, Valentina Bertani regista e vincitrice del Premio Valpharma per il Cinema 2023 nella cerimonia in programma questa sera, sempre al Fulgor. La Bertani parlerà del suo lavoro nell’incontro dal titolo ‘Tra videoclip e fashion film’. Gli studenti delle scuole Karis saranno protagonisti dell’evento Accademia delle Arti in cui sarà presentato l’omonimo progetto curato da Made Officina Creativa e dal regista Otello Cenci. Sarà presentato il video di backstage dei lavori. L’omaggio a Fellini e ai 40 anni di E la nave va, con la masterclass ‘E la nave va all’opera’ tenuta dal docente dell’università di Bologna Marco Beghelli. Alle 16 al Cinemino – Palazzo del Fulgor la proiezione di Zoroastro, Io Giacomo Casanova. Oltre all’anteprima ‘L’Amore secondo Dalva’, sono molti film in programma nella giornata. Per il ciclo ‘Storaro e l’avventura della luce’ si parte con ‘Dick Tracy’ di Warren Beatty (ore 11 – Cineteca di Rimini), per il ciclo ‘Carta bianca a Missiroli’: ‘Ferro 3’ di Kim Ki-duk (cinema Fulgor ore 14)