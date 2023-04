La Settima Arte, primo ciak con Missiroli

Con la proiezione de La donna che visse due volte, uno dei titoli più importanti nella vasta produzione del regista Alfred Hitchcock, si apre questa mattina La settima arte – Cinema e industria, rassegna che a Rimini celebra la sua quinta edizione. L’appuntamento è al Fulgor, alle 11, e l’ingresso, a questo come a tutti gli altri eventi, sarà gratuito. Il film verrà introdotto dal critico cinematografico Roy Menarini, che si intratterrà a dialogare con il responsabile della redazione riminese del nostro giornale, Carlo Cavriani. Ma la giornata odierna non si esaurirà certo con il capolavoro del maestro del brivido. Sfogliando il ricco menù di proposte ci si accorge che già all’ora di pranzo (ore 13) il Campus universitario nella piazzetta dei Teatini ospiterà Celebrity culture, seminario in lingua inglese che sarà tenuto dalla dottoressa Ylenia Caputo, mentre alle 15, ancora al Fulgor, a spazio al masterclass Le industrie del cinema. Alle 17.30, poi, doppia proiezione al Fulgor nelle sale Federico e Giulietta, sul grande schermo L’ultimo imperatore di Bertolucci e l’opera di Fellini E la nave va, nel 40esimo anniversario dalla sua uscita. In serata – e rimaniamo sempre nello storico cinema sul corso d’Augusto – ci sarà l’opening night con la prima proposta di Marco Missiroli, che da appassionato della settima arte è stato coinvolto in questa edizione. Il 42enne scrittore riminese prima dialogherà col pubblico sul rapporto tra cinema e letteratura, quindi spazio alle immagini con Il grande freddo di Lawrence Kasdan, film che fa riunire in un nostalgico weekend dei vecchi compagni di college. Nella sezione Carta bianca a Missiroli ci sono poi atri titoli che lo scrittore ha scelto, con tutte le proiezioni che si terranno al Fulgor: da Una giornata particolare di Scola (domattina alle 11) a Y tu mama tambien di Cuaron (sempre domani, alle 15), da Ferro 3 del coreano Kim Ki-duk (venerdì alle 14) a Ritorno al futuro di Zemeckis (sabato alle 14.30). In altre sezioni si potranno poi vedere (o rivedere, visto che molte pellicole sono d’annata) film come Reds, Ultimo tango a Parigi, Dick Tracy, Apocalypse Now – Final cut, Tomboy, Cafe Society, così come non mancherà neppure un’anteprima (L’amore secondo Dalva di Emmanuelle Nicot, venerdì alle 21 al Fulgor). Nel tardo pomeriggio di sabato, al Teatro Galli, la cerimonia di premiazioni, con la giuria presieduta da Pupi Avati che consegnerà riconoscimenti al direttore della fotografia Vittorio Storaro, a Gabriele Lavia e a Edvige Fenech, oltre ad altri personaggi. I biglietti (gratuiti) per presenziare all’evento si possono ritirare oggi, dalle 10 fino ad esaurimento posti, al Teatro Galli.

alb. cresc.