La Settima Arte sposa i ’corti’

Siglato il nuovo gemellaggio tra La Settima Arte, la festa del cinema riminese, e 24 Frame al secondo, festival dedicato ai cortometraggi. Un’alleanza che nasce per "promuovere e diffondere i valori del cinema e della sua industra fra i giovani e valorizzare i talenti della ’generazione Z’, aspiranti futuri professionisti del settore". È una collaborazione, quella tra la rassegna cinematografica di Rimini a cura di Confindustria Romagna e università di Bologna, con la collaborazione del Comune di Rimini e del Fellini Museum, e il festival di ’corti’ organizzato a Roma dalla famiglia Valdiserri - Di Caro e dall’associazione culturale Controchiave, che guarda ai giovani. Un gemellaggio ispirato anche a quell’immaginario felliniano che sarà celebrato a Rimini in occasione della settima edizione de La Settima Arte e che vedrà anche la partecipazione di 24 Frame al secondo, la cui giuria è presieduta da Paola Cortellesi. Giovedì 8 maggio la finale fra i 10 migliori lavori selezionati da 24 Frame al Secondo, al Parco della Musica ’Ennio Morricone’ di Roma, segnerà anche l’inizio della settima edizione del festival La Settima Arte, in programma a Rimini fino all’11 maggio.