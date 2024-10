"La settimana corta spegne il viale"

"Chiudere viale Ceccarini durante la settimana significa condannarlo a una lenta agonia". La sindaca Daniela Angelini lancia un appello: "Siamo disponibili a trovare e cercare soluzioni in questo periodo per evitare di vedere le vetrine chiuse dal lunedì al venerdì". I cartelli che sempre più spesso stanno comparendo attaccati alle vetrine sono il sintomo di un momento molto complesso per il commercio nell’area centrale, e in municipio è squillato il campanello di allarme.

Sindaca, è preoccupata?

"Capisco che questo sia un momento molto difficile per il commercio, ma è altrettanto vero che come amministrazione stiamo facendo uno sforzo importante, come non se n’erano visti negli ultimi vent’anni".

Parliamo del progetto di viale Ceccarini?

"Non c’è solo l’intervento architettonico per ridisegnare i luoghi del centro, siamo al lavoro anche sull’hub urbano che ci consentirà di definire un perimetro e poter finalmente, come chiesto da anni, adottare regolamenti ad hoc anche sulle tipicità merceologiche".

Quanto tempo servirà?

"Avremo bisogno di mesi e poi servirà del tempo affinché i nuovi regolamenti portino effetti. Se si fosse partiti con queste operazioni anni fa oggi ne vedremmo i frutti, mentre la situazione che abbiamo trovato era un’altra".

Intanto nell’isola pedonale sempre più negozianti scelgono la settimana corta.

"Ripeto, capisco il momento di difficoltà ma così rischiamo di darci la zappa sui piedi"

Teme che i consumatori si abitueranno, disertando il ‘salotto’?

"Sono rischi che non possiamo correre, proprio per questo mi rendo disponibile a incontrare il Consorzio, i commercianti e trovare soluzioni o sperimentare idee che possano farci superare questo periodo. Ma sia chiaro che il Comune non può costringere i negozianti a stare aperti".

Cosa si può fare per animare il viale dal lunedì al venerdì?

"Non è pensabile fare eventi tutti i giorni, ciò detto vorrei anche far presente che gli eventi ci sono e tra poco partirà il palinsesto del Natale in cui crediamo molto, e per il quale non viene chiesto un euro ai negozianti. C’è anche altro da considerare".

Ad esempio?

"Prendiamo i congressi, in aumento in questo periodo. Tra le lamentele dei congressisti c’è il fatto che durante la pausa pranzo, quando sono liberi dai lavori, non ci sono negozi aperti. Ne faccio un esempio per dire che si possono trovare modalità per adeguarsi alla domanda esistente. Comprendo la difficoltà a farlo per piccole attività spesso a conduzione famigliare, ma troviamo un modo per andare avanti che non sia la settimana corta, perché questa rappresenterebbe una lenta agonia".

Andrea Oliva