La sfida a distanza dei ’pasquaroli’ di Bellaria e Bordonchio

Una tradizione antica che si rinnova anno dopo anno quella dei ’pasquaroli’, i cantori in abiti tradizionali che vanno a cantare la Pasquella, all’Epifania. Un tempo casa per casa, oggi in maniera più mirata e selettiva (le residenza si sono moltiplicate nei decenni). Tra l’altro a Bellaria Igea Marina ci sono almeno due gruppi di ’pasquaroli’, che si sfidano a distanza: quelli del gruppo de L’Uva Grisa, di Bellaria, e i pasquaroli di Bordonchio. Anche ieri hanno dato spettacolo e calore ai cuori, nostalgici e non.