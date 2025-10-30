La sfida ai cyber attacchi. Morolli: "Nemico invisibile. La sicurezza è di tutti"

Assessore Morolli, oggi si parla sempre più spesso di attacchi informatici alle pubbliche amministrazioni. Qual è la situazione per un Comune come Rimini? "Negli ultimi anni lo scenario è diventato molto più complesso. Le amministrazioni, anche quelle locali, gestiscono tanti dati sensibili e servizi online: questo le rende bersagli interessanti per chi vuole colpire. A ciò si aggiunge un contesto internazionale difficile, con guerre e minacce “ibride” che arrivano anche dal cyberspazio. Per un Comune come Rimini significa dover lavorare ogni giorno per aggiornare sistemi, formare il personale e adottare nuove difese. È una sfida continua, che richiede squadra, competenze e risorse".

Avete già subito attacchi informatici? E come vi siete difesi? "Sì, qualche attacco c’è stato, ma fortunatamente di basso profilo, come tentativi di bloccare i server o messaggi di phishing. Nessun danno serio, ma non per questo abbiamo abbassato la guardia. Abbiamo formato tutto il personale, aggiornato antivirus e sistemi di protezione, attivato un centro di monitoraggio attivo tutti i giorni e stipulato un contratto di assistenza tecnica e organizzativa. Inoltre, abbiamo ottenuto un finanziamento del Pnrr di oltre un milione di euro per rafforzare la sicurezza informatica del Comune".

Cosa prevede concretamente questo progetto finanziato dal Pnrr? "Il progetto si chiama “Municipality Cybersecurity as a New Paradigm” ed è coordinato dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale. Per Rimini prevede diversi interventi: migliorare l’organizzazione interna della sicurezza informatica; realizzare programmi di formazione e sensibilizzazione per i dipendenti; definire procedure per la continuità operativa in caso di emergenza; potenziare la capacità di risposta a eventuali attacchi; analizzare e mettere in sicurezza reti, dati e applicazioni con test e controlli mirati. L’obiettivo è arrivare, entro marzo 2026, a un sistema comunale più solido, con personale più consapevole e servizi digitali più sicuri e affidabili".

Cosa rischia un Comune se un attacco va a segno? "Il rischio è alto: un blocco dei servizi, la perdita di dati, o una violazione della privacy dei cittadini. Tutto questo avrebbe un costo economico e, soprattutto, un danno alla fiducia dei riminesi. Per questo la sicurezza informatica non è un lusso, ma una necessità per tutelare i cittadini e garantire che i servizi pubblici funzionino sempre".

Qual è il ruolo dei dipendenti comunali in questa battaglia digitale? "È fondamentale. Le persone sono la prima barriera di difesa. Un click sbagliato, una password debole o una chiavetta inserita nel computer possono aprire la porta a un attacco. Per questo investiamo molto nella formazione: la consapevolezza è la migliore protezione".

E i cittadini? Cosa possono fare? "Anche i cittadini hanno un ruolo. Quando usano i servizi digitali del Comune devono poter contare su sistemi sicuri, ma anche loro devono prestare attenzione: diffidare di messaggi sospetti, usare password forti, aggiornare i propri dispositivi. La sicurezza informatica è un gioco di squadra".

Con chi collaborate per garantire la sicurezza del sistema comunale? "Lavoriamo con la Regione Emilia-Romagna, la Polizia Postale e delle Comunicazioni e con partner tecnici specializzati. È un lavoro di rete, perché nessuno può difendersi da solo".

Qual è il messaggio che vuole dare ai riminesi? "Che la cybersicurezza riguarda tutti noi. Non è solo un tema tecnico, ma un impegno collettivo per proteggere dati, servizi e fiducia".

Lorenzo Muccioli