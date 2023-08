La sfida dei Fratelli "La sinistra ha fallito"

"Il centrosinistra a Riccione ha fallito", premette la senatrice di Fratelli d’Italia Mimma Spinelli. "I cittadini, tanti quelli che ho incontrato, vogliono un vero cambio di passo della città. Una proposta nuova rispetto a quanto già visto in passato". Idee e messaggi chiari quelli che la senatrice di Fd’I ha lanciato ieri in occasione del banchetto che l’ha vista protagonista al mercato settimanale di Riccione. Si è trattato di un’iniziativa organizzata dalla stessa senatrice seguendo quelle che sono state le indicazioni arrivate a livello nazionale dal partito per realizzare gazebo nelle piazze delle città balneari. "La partecipazione delle persone alla vita politica mi ha sorpreso – riprende la senatrice –. C’è voglia di partecipare, ma soprattutto c’è voglia di guardare avanti e superare ciò che è stato. Al medesimo tempo ho notato un ottimo riscontro per le politiche che sta attuando il governo".

Fratelli d’Italia intende vestire i panni del protagonista se il 10 di ottobre il Consiglio di Stato dovesse rimandare la città al voto. "Ovviamente attendiamo la sentenza, ma è chiaro, come già ribadito dal partito, che in caso di nuove elezioni, Fd’I sarà un protagonista e non un gregario". Scendendo nel merito, "i tre partiti del centrodestra (Fd’I, Lega e Forza Italia) si sono già espressi ponendosi al centro di una nuova proposta politica. Ho parlato con la gente, anche con chi vota altrove, ma ha apprezzato le scelte di questo governo. È evidente che il partito ha un peso importante, e parlo di Riccione. Qui si giocherà, in caso di urne, la principale sfida del prossimo anno in provincia". Ed eccoci agli equilibri nel centrodestra. "I cittadini vogliono chiarezza, una proposta nuova e qualificata che faccia tornare Riccione leader in provincia e non solo. Un’offerta simile la possono offrire i partiti del centrodestra. I riccionesi sapranno fare la scelta giusta".

a. ol.