La sfida della rigenerazione: "Ecco le nostre priorità"

Rigenerare, non costruire ex novo. La sfida è riassumibile in queste poche parole, sottolinea l’assessore alla Pianificazione del territorio Roberta Frisoni (nella foto). Le grandi città del Paese hanno sul piatto migliaia di chilometri quadrati da rigenerare da qui al 2050. Una sfida che vuole giocare anche Rimini mettendo in fila alcuni ambiti chiave. "Tre grandi partite che ci attendono a stretto giro e che rispondono a quella esigenza di elevare la qualità urbana in interi comparti della città rispondendo al contempo a bisogni della comunità" dice l’assessore. Partiamo "dal primo progetto che interessa l’ex mercato ortofrutticolo (Moi), lungo la via Emilia". L’area appare come un grande spiazzo scarsamente utilizzato. "L’amministrazione ha già presentato richiesta di finanziamento al ministero delle Infrastrutture per 15 milioni di euro. Stiamo parlando non solo di un nuovo complesso di edilizia residenziale pubblica, ma di un intervento che deve stimolare ed essere volano di un masterplan più complessivo di quel quadrante nord della città, sfruttando anche le opportunità d’arrivo tra pochi anni anche del servizio Metromare tramite la prosecuzione dalla stazione ferroviaria alla fiera". Sarà una riqualificazione che genererà altre riqualificazioni del patrimonio privato esistente. "Il secondo grande ambito urbano è quello che comprende l’ex caserma Giulio Cesare, la ex nuova questura e lo stadio comunale, un quadrante strategico per posizionamento, dimensioni e funzioni auspicate e richieste". Non si parte da zero, "oggi possiamo contare sull’importante investimento dell’Agenzia del Demanio, che a breve lancerà il concorso per la progettazione di quella che sarà la nuova cittadella della sicurezza nel sedime dell’ex caserma in via di dismissione". Per la nuova questura, oltre alle battaglie con la società proprietaria non si vedono interventi all’orizzonte. "Terzo ambito è quello che comprende la zona della stazione ferroviaria. Su ognuna di queste sfide, questa amministrazione comunale procederà con una pianificazione d’insieme e partecipata, con uno sguardo che vada al di là del singolo edificio o della singola area". Infine: "A questi tre se ne aggiunge un quarto, che prevede interventi più diffusi e trasversali e che riguarda la rigenerazione della fascia turistica".