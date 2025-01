La sfida di Pronti: "Nella mia villa una dimora di lusso per turisti"

Il Sigep fa bene anche a Santarcangelo. Un’impresa trovare una camera negli hotel e nei b&b della città in questi giorni. Moltissime strutture ricettive hanno fatto il pieno grazie alla fiera della pasticceria e del gelato, che è iniziata ieri e andrà avanti fino al 22. Al completo anche Villa Pronti, la struttura inaugurata da pochi mesi vicino al ponte sul Marecchia, che in questi giorni ospita un gruppo di tedeschi arrivati qui per partecipare al Sigep con la loro azienda. Villa Pronti è l’ultima sfida di Domenico Pronti. L’imprenditore, 86 anni, per tanti anni al timone della storica concessionaria AutoPronti (chiusa nel 2012), ha trasformato la casa di via Trasversale Marecchia dove ha vissuto per tanti anni con la famiglia in una dimora di lusso per turisti. "L’abbiamo completamente ristrutturata utilizzando anche il superbonus e i vari incentivi edilizi. È stato un investimento molto importante, anche in termini economici, ma fin qui possiamo dire che la scommessa è stata vinta. Perché da quando abbiamo aperto abbiamo avuto tanti turisti". All’interno della villa sono state ricavate 5 ampie camere, ciascuno con il proprio bagno. La casa, circondata da un grande giardino, ha la piscina, l’area barbecue e anche una palestra ("con macchine Tehnogym e sauna").

A gestire Villa Pronti è lo stesso imprenditore insieme ai figli. "Santarcangelo è una località che attrae sempre più turisti. E dopo il Covid, è aumentata la richiesta di case per chi vuole trascorrere una vacanza in relax e nella totale privacy. Noi affittiamo la villa intera a gruppi. La casa può ospitare fino a 10 persone, ma può essere la location ideale anche per matrimoni ed eventi aziendali". L’inaugurazione è avvenuta in sordina nel giugno 2024 e "in questi mesi – continua Pronti – abbiamo avuto tanti turisti. Soprattutto stranieri: gruppi di inglesi, tedeschi, svizzeri soprattutto, ma anche una comitiva di russi. Ma non mancano gli italiani. Puntiamo a un turismo di alto livello". Con un occhio al lusso, e l’altro alla sostenibilità: "Abbiamo impianti all’avanguardia, Villa Pronti è quasi autonoma dal punto di vista della produzione energetica. Abbiamo installato anche una colonnina di ricarica per chi viaggia con l’auto elettrica". E nei prossimi mesi "intendiamo offrire anche un servizio di noleggio bici. Abbiamo la nuova ciclabile che corre proprio a fianco della casa, ci sono tanti percorsi ciclabili nella zona. Il cicloturismo, in generale, è un altro segmento su cui vogliamo puntare: la casa è perfetta per gruppi di cicloamatori".