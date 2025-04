La sfida per il futuro della scuola: "Più personale con il tempo pieno"

L’educazione si insegna a tavola. Il Comune di Rimini con i nuovi progetti per le mense nella scuola Mario Lodi ai Padulli, e Flavia Casadei, intende offrire molto più di spazi dove cibarsi. Innanzitutto è stata approvata dall’amministrazione la documentazione di gara per l’affidamento dei lavori di realizzazione della mensa alla scuola primaria ‘Mario Lodi’. Ora non manca che affidare i lavori e partire con il cantiere. L’investimento si aggira sui 200mila euro, per una durata dei lavori fissata in 180 giorni. L’obbiettivo dell’amministrazione comunale è realizzazione una mensa di 105 metri quadrati che potrà ospitare 150 alunni. In municipio guardano alla mensa come a uno spazio dove usufruire di pasti sani, ma anche un luogo di aggregazione che per altro sarà in grado di garantire una risposta alle crescenti esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle famiglie. "Inclusione e partecipazione, ma anche nuovi spazi per andare incontro alle nuove esigenze delle famiglie riminesi - premette la vicesindaca con delega alla Scuola, Chiara Bellini -. Il progetto ormai in partenza per la realizzazione della mensa alla scuola primaria Mario Lodi, ai Padulli, è solo l’ultimo in ordine di tempo di una serie di interventi in grado di potenziare e diversificare l’offerta educativa a Rimini". Per vedere i primi concreti risultati bisognerà attenere l’inizio del nuovo anno scolastico. "L’intenzione è quella di offrire servizi educativi in linea con il mutato contesto sociale. Il concetto è allineare spazi e strumenti scolastici a sperimentazioni didattiche già in atto che, se rese strutturali, permetterebbero a Rimini di colmare un gap storico. Tradotto, significa che una volta ultimate le nuove strutture scolastiche servirà più personale (didattico ma anche ausiliario) per gestirle, dando vita al cambiamento pedagogico ed educativo in atto; parlo ad esempio di tempo pieno, mense, centri estivi. L’amministrazione si è attrezzata negli ultimi anni per invertire questa tendenza, intercettando fondi di diversa provenienza (Pnrr in particolare, ma anche risorse regionali e su fondi europei) e con precise scelte legate al proprio bilancio". Nel concreto "significa, tra gli altri, tre nuovi poli educativi per l’infanzia, nuove mense per permettere l’allargamento del tempo pieno a due nuovi plessi, potenziamento del servizio di inclusione scolastica allargato anche ai centri estivi. Tutte scelte su cui Rimini ha visto uno sforzo economico importante, ma che da solo rischia di non essere sufficiente, senza l’intervento da parte dello Stato per quanto riguarda dotazioni e personale".

a.ol.