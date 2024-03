La sfida per la Capitale della cultura: "Jamil stai sereno, il governo non bara"

L’Aquila o altre finaliste "non saranno avvantaggiate dal governo rispetto a Rimini, nella scelta per la Capitale italiana della cultura del 2026. Caro Jamil Sadegholvaad, puoi stare sereno". A dirlo è Mimma Spinelli, senatrice di Fratelli d’Italia, dopo che il sindaco di Rimini aveva lanciato ieri ombre e sospetti su presunti favoritismi per la candidatura de L’Aquila da parte del governo. "La città e la comunità aquilana non hanno bisogno di ’aiutini’", aveva attaccato Sadegholvaad, ricordando le dichiarazioni e le promesse di parlamentari del centrodestra (e non solo) a favore de L’Aquila, fatte alla vigilia del voto di ieri per le regionali in Abruzzo.

"Io spero sinceramente che Rimini – assicura la Spinelli – vinca la candidatura a Capitale italiana della cultura 2026, ma Sadegholvaad sta già mettendo le mani avanti... Se il ministero della cultura avesse voluto barare, avrebbe fatto la proclamazione prima delle elezioni in Abruzzo. Invece la decisione su quale sarà la Capitale della cultura verrà resa nota a fine mese. Al sindaco di Rimini poi ricordo che la scelta è affidata a una commissione autonoma e indipendente. Tutto questo dimostra la correttezza assoluta e l’imparzialità del ministero e del governo". La Spinelli poi non manca di punzecchiare il primo cittadino riminese. "Ho fatto per 10 anni il sindaco, apprezzo l’impegno e la fatica che ogni amministratore mette quotidianamente. Da parlamentare lavoro per il territorio riminese e senza fare distinzioni sulle diverse appartenenze politiche. Ma trovo surreale il dibattito di questi giorni. Smettiamola di alzare la voce solo per fare una prova di muscoli. I cittadini non sono stupidi". E allora "Jamil stai sereno – conclude la senatrice – Anche io, che sono in Fratelli d’Italia, faccio il tifo per Rimini Capitale della cultura. E lo faccio perché sono abituata a guardare solo al bene del nostro territorio".

Manuel Spadazzi