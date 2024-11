La sfida per la Regione. Alle urne 286mila riminesi e 44 candidati in corsa. L’astensionismo fa paura

Il tempo dei comizi e delle feste di questa strana campagna elettorale (tra le più fiacche di sempre) è finito. La parola adesso va agli elettori. Saranno 286mila i riminesi chiamati alle urne, oggi e domani, per le elezioni regionali. Si vota dalle 7 alle 23 di oggi e dalle 7 alle 15 di domani. Sul voto incombe il rischio di un forte astensionimo. Rimini, nelle ultime due tornate elettorali delle regionali, è sempre stata (insieme a Piacenza) maglia nera per l’affuenza. Nel 2014 andò a votare, nel Riminese, appena il 33,4 per cento degli elettori. Meglio nel 2020, dove si recò alle urne nella provincia di Rimini il 63,5 per cento degli aventi diritto al voto. Vedremo se stavolta le regionali riusciranno a portare più gente ai seggi.

Sono 44 i candidati al consiglio regionale per il collegio di Rimini, che potrà eleggere almeno 3 dei 50 consiglieri del ’parlamentino’ dell’Emilia Romagna. Nelle liste ci sono ex sindaci e politici di lungo corso, ma anche liberi professionisti e imprenditori, impiegati, chef e studenti. Il candidato più giovane ha 20 anni, il più anziano 75. Sono 11 le liste in campo: 5 quelle del centrosinistra (Pd, Movimento 5 stelle, Alleanza Verdi Sinistra, Emilia Romagna futura, Civici con de Pascale) che sostiene il candidato presidente Michele de Pascale; 4 le liste (Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Rete civica Ugolini) per Elena Ugolini, la candidata presidente del centrodestra; infine la lista Emilia Romagna per la pace, l’ambiente, il lavoro (formata da Pci, Rifondazione, Potere al popolo), che candida a presidente Federico Serra, e quella di Luca Teodori, Lealtà, coerenza, verità. Ecco tutti i candidati al consiglio regionale, seguendo l’ordine di posizione delle liste nella scheda.

PARTITO DEMOCRATICO

Per i dem corrono Emma Petitti, Alice Parma, William Raffaeli, Simone Gobbi.

CIVICI CON DE PASCALE

La lista civica è formata da Filippo Casanti, Isabel Fonseca, Fabio Gamberi, Daniela Montagnoli.

ALLEANZA VERDI SINISTRA

Per il gruppo formato da Verdi e Sinistra italiana corrono Fortunato ’Fofò’ Stramandinoli, Sauro Pari, Domenica Del Prete, Simona Pronti.

MOVIMENTO 5 STELLE

Il Movimento 5 stelle schiera Maria Angela Bigoli, Alberto Nicolini, Simona Domeniconi, Federico Lepore.

EMILIA ROMAGNA FUTURA

Per la lista composta da Azione, Più Europa, Partito socialista e Partito repubblicano i candidati sono Cristiana Maceroni, Aldo Sampaolo, Letizia Magnani, Yuri Maccario Napolitano.

LEGA

In campo per la Lega ci sono Angelita Conte, Gilberto Giani, Piero Canarini e Sabrina Rodà.

FRATELLI D’ITALIA

La lista di Fratelli d’Italia candida Nicola Marcello, Monia Amadei, Carlo Rufo Spina e Antonia Barnabè.

FORZA ITALIA

Forza Italia schiera Davide Frisoni, Monia Guidi, Giorgio Pruccoli e Renata Tosi.

RETE CIVICA UGOLINI

In lista ci sono Cecilia Argentina, Robinson Pezzuol, Cristiano Pompili, Silvana Travaglini.

LEALTÀ, COERENZA, VERITÀ

I candidati al consiglio regionale della lista Lealtà, coerenza, verità sono Luciana Briganti, Antonio Di Pilato, Gessica Lusetti, Antonio Pirrottina.

EMILIA ROMAGNA PER PACE AMBIENTE E LAVORO

Per la lista di sinistra Emilia Romagna per la pace, l’ambiente e il lavoro, formata da Pci, Rifondazione comunista, Potere al popolo, corrono Lukas Gjoni, Maura Monti, Guido Mascioli, Elena Puggioni.