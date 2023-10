La sfida si infiamma . Marcello: "Mi candido a segretario del partito". E parte da favorito

Non ci sono ancora date. Nemmeno si conoscono le modalità di voto. Ma al congresso provinciale di Fratelli d’Italia, che si terrà entro fine anno per eleggere i nuovi vertici del partito, la sfida sarà quasi certamente tra Filippo Zilli e Nicola Marcello.

Il primo non ha ancora ufficializzato la sua corsa. Ma la decisione di dimettersi – dopo soli due anni – dal consiglio comunale, è stata letta da molti in Fd’I come il primo passo per ’prepararsi’ al congresso. Nicola Marcello invece adesso, dopo aver nicchiato e smentito piani segreti contro Zilli, esce allo scoperto: "Ho deciso: mi candiderò come nuovo segretario del partito al congresso provinciale. Scendo in campo perché così mi è stato chiesto dai numerosi iscritti di Fratelli d’Italia". La mossa di Marcello non è una sorpresa per Zilli, che è tuttora il vicecommissario provinciale del partito. D’altra parte, si è capito subito che quando Zilli ha rassegnato le dimissioni dal consiglio, ufficialmente per i tanti impegni "lavorativi, familiari e con il partito", in realtà l’ha fatto per dare una scossa e per puntare al congresso provinciale. Che si terrà, insieme a quelli nei vari comuni, entro fine anno.

Marcello sarà della corsa, convinto che "il congresso è un’occasione di democrazia, di partecipazione dal basso e anche un segnale di radicamento nel territorio. Il nostro è un partito relativamente giovane. Siamo al governo, Fratelli d’Italia è il partito leader della coalizione di centrodestra, ma a livello locale c’è ancora tanto da fare. Gli appuntamenti congressuali saranno sicuramente un’occasione importante, per incontrare le persone che ci sostengono e formare la classe dirigente".

Ai congressi comunali e a quello provinciale potrà partecipare e votare solo chi ha rinnovato la tessera o si è iscritto entro il 30 settembre. Nella provincia di Rimini gli iscritti (tra vecchi e nuovi) sarebbero circa un migliaio. Il condizionale è d’obbligo, perché i numeri ufficiali non sono – ancora – stati svelati. È tuttora in corso il vaglio delle iscrizioni. Ci si poteva tesserare in due modi: o tramite la piattaforma on line del partito, oppure richiedendo l’iscrizione a uno degli esponenti di Fratelli d’Italia presenti sul territorio. In entrambi i casi, l’iscrizione viene poi sottoposta al vaglio del vertici nazionali del partito, per le dovute verifiche.

Nonostante non ci siano ancora numeri ufficiali, nella provincia di Rimini gli iscritti a Fratelli d’Italia, al 30 settembre, risultavano un migliaio. Da quanto trapela dagli ambienti di Fd’I, Marcello partirebbe in vantaggio rispetto a Zilli al congresso. Il consigliere comunale avrebbe dalla sua più sostenitori, forte del tesseramento fatto in prima persona e dell’aiuto di Gioenzo Renzi, il capogruppo e ’decano’ di Fratelli d’Italia, e di altri big del partito, compresi la deputata Beatriz Colombo e il consigliere Carlo Rufo Spina.