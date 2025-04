La sfilata tutta made in Bellaria riempie la piazza

Evitata la temutissima pioggia, è andata in scena con folta partecipazione di pubblico, nell’Isola dei Platani, la sfilata Golden Walk. Centrato l’obiettivo dichiarato: evocare "il fascino rétro delle passerelle anni Ottanta e lo stile contemporaneo dei negozi più prestigiosi di Bellaria Igea Marina: un ritorno agli anni in cui il glamour si viveva per strada, dove ogni vetrina era un palcoscenico e ogni passo un’affermazione di stile".

Fianco a fianco alcuni tra "negozi storici e nuove eccellenze di Bellaria Igea Marina, uniti per celebrare l’eleganza, l’identità e la bellezza senza tempo della moda italiana". Ognuna delle attività presenti ha portato in passerella anche un volto noto e amato della città di Panzini, un testimone di storie e tradizioni che è sfilato nel cuore cittadino, in piazza Don Minzoni, in omaggio all’identità locale.

Evento accompagnato dalla voce di Dany Greggio e dalle note di Dj Ramiro, con incursioni musicali a cura della violinista Mariella Papanaga. Con gran finale di dj set e aperitivo a cura degli esercizi aderenti (foto di Alessia Bocchini).