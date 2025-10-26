La sicurezza della Regina preoccupa FdI: "Servono più telecamere contro i vandalismi"

A Cattolica cresce la preoccupazione per episodi di furti e vandalismi. Un clima che spinge Fratelli d’Italia a chiedere un cambio di passo nelle politiche di sicurezza cittadina. "In questi anni in consiglio abbiamo sempre sollecitato un maggiore pattugliamento dei vigili – spiega Flavio Mauro, consigliere comunale di FdI – con interrogazioni e mozioni per implementare il servizio notturno e impiegare le risorse in modo migliore. Ciò che abbiamo chiesto è stato anche il potenziamento dei sistemi di telecamere al mare, in centro e nelle zone più soggette ad atti vandalici e rapine".

Il consigliere sottolinea come secondo lui l’amministrazione comunale non abbia mostrato la giusta attenzione al tema. "Nel bilancio preventivo di dicembre scorso sono stati ridotti gli stanziamenti economici per la videosorveglianza, rispetto agli anni precedenti. Questo denota disinteresse verso la sicurezza e una mancanza di attenzione su un tema che invece dovrebbe essere centrale". L’attenzione si sposta poi sul ruolo della polizia locale, che dovrebbe essere più attivo secondo FdI. "Il Comune non può gestire l’ordine pubblico, per carità – continua Mauro –, ma se anche le forze comunali venissero impiegate non solo per fare cassa, ma per la sicurezza, la città ne trarrebbe grande beneficio".

Uno dei punti critici presi in rassegna dall’opposizione cattolichina è la zona della stazione. "Le stazioni in generale si prestano al bivacco e alla criminalità. Quella di Cattolica dovrebbe essere un biglietto da visita per i turisti, ma non può essere lasciata al buio – prosegue il consigliere –. Le strade sono distrutte, i marciapiedi impraticabili per i disabili: i lavori in corso non bastano, serve intervenire anche sul contorno per ridurre la criminalità". Mauro lega strettamente il degrado urbano alla diffusione di episodi di microcriminalità. "Dove c’è degrado, nasce la microcriminalità. Serve un’azione che colpisca il degrado, che investa nei parchi, nelle ristrutturazioni e nelle riqualificazioni".

f. t.