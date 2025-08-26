"La sicurezza non spetta ai turisti"

A Santarcangelo, dal 2026 arriverà – non senza qualche polemica – la tassa di soggiorno. Lo ha annunciato, nei mesi scorsi, il sindaco Filippo Sacchetti, convinto che servirà a "qualificare e potenziare l’offerta turistica" e a finanziare eventi e promozione. Intanto, dal Meeting di Rimini, rimbalza una proposta che potrebbe cambiare la natura stessa dell’imposta: il sindaco Sadegholvaad ha chiesto al ministro Piantedosi di poterla destinare anche alla sicurezza. Il titolare del Viminale ha parlato di "idea ragionevole", aprendo di fatto uno scenario che interesserebbe anche il paese di Tonino Guerra, governato anche in questo caso da un dem come Sacchetti.

"Premetto che sono totalmente contrario alla tassa di soggiorno e, laddove venisse imposta, dovrebbe essere usata per il bene del turista in strutture e luoghi accoglienti – ribadisce Italo Piscitelli, consigliere di FdI –. L’idea di legarla alla sicurezza, è assurda: per visitare una città della propria patria si deve pagare il dazio". Il ragionamento si fa più diretto quando Piscitelli ironizza: "Così quando entri in città ti forniscono un kit con casco, mascherina e spray al peperoncino. Mi pare di vivere ai tempi dei feudatari: ’un fiorino’, diceva il gendarme nel film di Benigni e Troisi". Per il consigliere, il problema è soprattutto politico: "I Comuni dovrebbero stipulare assicurazioni per risarcire chi, nella città in cui va in ferie, viene colpito da atti di violenza che lo stesso sindaco non è in grado di combattere". E ancora: "È un controsenso da parte di un sindaco di sinistra (Sadegholvaad) che ama le città libere e aperte, ricorrere alle tasche dei turisti per garantirsi la sicurezza".

Il messaggio al governo è chiaro: "Mi auspico che il ministro ci pensi bene. Il turista paga già le tasse per essere tutelato e, se deve pagarsi anche la guardia del corpo per andare in ferie, piuttosto punta altrove, magari all’estero, dove chi porta soldi è benvenuto e rispettato".

A preoccupare Piscitelli sono anche gli operatori: "La tassa finisce spesso sulle spalle delle strutture ricettive, che pur di accaparrarsi il cliente se la accollano. Per governare bene bisogna comprendere le esigenze di chi combatte nelle trincee e non dalle aule di comando, dove non si odono i colpi dei mortai che distruggono l’economia e il benessere di un paese". Intanto però la collaborazione con Rimini sul fronte sicurezza è già realtà: pattuglie notturne della polizia locale congiunte, unità cinofile nei parchi e controlli mirati sono la routine da inizio mese. Un assist che mostra come la strada della cooperazione istituzionale funzioni già oggi. E perchè no, possa proseguire nel futuro più prossimo. La domanda allora è inevitabile: serve davvero chiamare in causa la tassa di soggiorno, o non basterebbe consolidare queste alleanze per garantire sicurezza senza gravare sui turisti?

Aldo Di Tommaso