La sicurezza resta il problema principale

E’ il sindaco Jamil Sadegholvaad (articolo a fianco) a rimarcare che accade "non raramente, a distanza di qualche giorno, che i due quotidiani economici più importanti, sugli stessi dati o quasi, tirino delle somme diametralmente opposte". In genere la classifica sulla qualità della vita nei capoluoghi italiani del Sole 24 Ore viene diffusa nella prima metà di dicembre. Quest’anno il primo cittadino potrebbe essere smentito (lo scopriremo fra poco). Scorrendo la graduatoria del Sole 2022, si vede infatti che era tutto sommato in linea con quella diffusa ora da Italia Oggi: a Rimini si vive bene, ma la sicurezza resta la croce della provincia. Altri fattori negativi il problema degli affitti e un patrimonio alberghiero che ha il problema di rinnovarsi. Bene invece, come per l’altra classifica, le voci tempo libero, ambiente (tra isole pedonali e piste ciclabili) e trasporti pubblici.