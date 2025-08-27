"La sicurezza viene troppo sottovalutata"

Un agosto segnato non solo da feste ed eventi, ma anche da furti e segnalazioni sempre più frequenti. E’ questo il clima che si respira a Santarcangelo e San Vito, dove negli ultimi giorni cittadini hanno denunciato effrazioni e tafferugli, spesso a orari che un tempo sembravano insospettabili. L’ultimo caso in zona stadio, in via Di Vittorio, quando dei malviventi intorno alle 20.30 sono entrati in due abitazioni. A riportare il tema al centro del dibattito politico è Barnaba Borghini, consigliere di Alleanza Civica: "Agosto conferma una situazione critica sul fronte della sicurezza. I ladri agiscono con sempre meno scrupoli, colpendo appartamenti e attività anche con i proprietari presenti, o in orari prima inusuali senza timore. Chi amministra deve interrogarsi sul senso di impunità diffuso, frutto di anni di sottovalutazione del problema".

Per Borghini non bastano più le dichiarazioni d’intenti: "Siamo soddisfatti che tutte le forze politiche abbiano votato a favore della nostra mozione per una nuova caserma dei carabinieri, ma serve un cambio di passo concreto. Serve riconoscere la tenenza dei carabinieri per un presidio più stabile e potenziare immediatamente pattugliamenti e controlli, soprattutto nelle fasce orarie più a rischio". Le proposte vanno oltre: "Controllare le case vuote per evitare occupazioni abusive, potenziare la videosorveglianza e migliorare l’illuminazione pubblica sono azioni indispensabili, perché nel buio chi delinque si muove sicuro, mentre la cittadinanza resta impaurita".

Intanto, dal lato amministrativo, nelle scorse settimane sono partiti i pattugliamenti notturni congiunti della polizia locale di Santarcangelo e Rimini, con l’impiego anche di unità cinofile nei parchi e nelle zone più frequentate. Un rafforzamento dei controlli che si affianca ai sopralluoghi effettuati con l’Arma per individuare una nuova sede della caserma, obiettivo condiviso in consiglio comunale e destinato a diventare una delle priorità della città nei prossimi mesi.

La distanza tra ciò che già si fa e ciò che viene richiesto resta però ampia. Da un lato gli sforzi dell’amministrazione per tamponare l’emergenza, dall’altro la pressione politica e sociale che chiede risposte più rapide e incisive. Borghini chiude senza mezzi termini: "Le azioni da mettere in campo devono essere immediate e visibili. La sicurezza non può attendere".

Aldo Di Tommaso