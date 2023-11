La signora del grattacielo: "Siamo pieni tutti l’anno"

"Siamo stati tra i primi a Rimini a usare Airbnb per affittare le case ai turisti, nel 2014. D’estate si lavora soprattutto con le famiglie che vanno in vacanza al mare, negli altri periodi dell’anno la maggioranza delle prenotazioni arriva invece da chi partecipa a fiere e congressi". Lydia Carloni Trevisan è arrivata ad affittare ai turisti "tutti gli 8 appartamenti che abbiamo al grattacielo. Era diventato un lavoro, a tutti gli effetti, tra i check-in, gli interventi continui di pulizia e manutenzione".

Un lavoro che rende?

"Non possiamo lamentarci... Sicuramente sono aumentati a Rimini i turisti che preferiscono le case in affitto agli hotel. La nostra famiglia ha già lavorato nel turismo, abbiamo messo in campo tutte le competenze che avevamo".

Quanto chiedete di affitto, per un giorno?

"Dipende dalla tipologia di appartamento. Si va dai 70 euro al giorno per il più piccolo fino ai 200 euro per l’attico che abbiamo al grattacielo. Ma negli ultimi anni abbiamo deciso di ridurre il numero degli appartamenti destinati ai turisti".

Per quale motivo?

"All’inizio per il Covid: nella fase acuta della pandemia le richieste erano calate. E poi abbiamo visto che c’era una forte richiesta di alloggi da parte delle famiglie. Il mercato degli affitti non è per niente facile a Rimini".

Meglio quindi affittare alle famiglie che ai turisti?

"Con gli affitti a lungo termine si guadagna un po’ meno. Inoltre a Rimini ormai c’è una concorrenza spietata per le case ai turisti. Tanti si sono improvvisati in questo settore. Ma il nostro attico al grattacielo, per esempio, continua a essere molto richiesto, ed è occupato per oltre 150 giorni l’anno".