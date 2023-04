La ’signora’ della Bolognese "Il futuro passa dalle colonie Pronta a investire su altre"

di Manuel Spadazzi

Ci crede. Tantissimo. Convinta che il futuro del turismo a Rimini "passi dal recupero delle ex colonie marine, che sono un patrimonio straordinario, su cui vale la pena investire". Così ha fatto Linda Gemmani, ex presidente della Fondazione Carim. L’imprenditrice, dopo essere uscita nel 2022 dall’assetto societario di Scm (l’industria fondata dalle famiglie Gemmani e Aureli), ha deciso di investire forte sul turismo. Insieme all’albergatore Orfeo Bianchi ha comprato l’ex colonia Bolognese all’asta per 5,2 milioni, strappandola a un altro noto imprenditore riminese come Giordano Emendatori, il fondatore di Mec3.

A che punto siamo per la Bolognese? Quando partiranno i lavori di riqualificazione?

"Difficile fare previsioni, servirà molto tempo. Ma l’incontro avuto giovedì con la nuova soprintendente Federica Gonzato, organizzato dal sindaco Jamil Sadegholvaad, è stato proficuo. C’è grande spirito di collaborazione tra Comune, Regione e Soprintendenza per procedere rapidamente e nel modo migliore al recupero delle ex colonie".

Quale sarà la nuova vita della Bolognese?

"Come ha già anticipato Bianchi, puntiamo a un hotel 5 stelle con servizi di livello e una grande area dedicata al benessere. È un progetto ambizioso, serviranno tempo e risorse, ma sono convinta sia questa la strada giusta per il nostro turismo".

Dopo aver rilevato la Bolognese, punta a investire anche su altre colonie?

"Intanto partiamo dalla Bolognese che sarà già un bell’impegno sotto tutti i punti di vista. Ma se si presenteranno altre occasioni, perché no? Credo molto al futuro delle colonie. E mi auguro che presto altri imprenditori facciano altrettanto. L’asta della Bolognese, in questo senso, è stata significativa. Il fatto che abbia partecipato, insieme a noi, un imprenditore del calibro di Emendatori, la dice lunga sull’interesse rinato per le colonie".

A frenarne la riqualificazione, in questi anni, sono i tanti vincoli sugli immobili, trattandosi di edifici di interesse storico.

"Vero, ma credo si possano trovare soluzioni che preservino il valore storico e architettonico e al tempo stesso consentano, finalmente, gli investimenti per la riqualificazione. Sono convinta che serva un grande piano sulle nostre ex colonie: la riqualificazione e i nuovi servizi che si possono ricavare negli edifici devono seguire una linea comune, armonica. Noi siamo pronti a fare la nostra parte, già con la Bolognese. E se si presenteranno altre situazioni, non escludo di investire su altre colonie".