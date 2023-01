La sindaca a Villaggio Papini

Decoro urbano, sicurezza e mobilità. Poi si passa ai progetti futuri per le aree interessate. Posreguono gli appuntamenti della giunta in giro per la città. Il prossimo incontro domani alle 21 al centro di Buon vicinato di via Arezzo con la sindaca che relazionerà e ascolterà i residenti di Villaggio Papini e zona Rachele. "Gli incontri sono sempre molto partecipati e questo ci fa piacere. Il dialogo con i cittadini fino ad ora è sempre stato civile e molto positivo", dice la sindaca Angelini.