La sindaca Angelini all’esercitazione

Anche la sindaca Daniela Angelini ha partecipato all’esercitazione dei volontari di Protezione civile dell’associazione Arcione che in collaborazione con la Croce Rossa Italiana (Comitato di Riccione) hanno allestito un campo d’emergenza all’ ingresso del casello autostradale. L’esercitazione si è svolta nelle giornate di sabato e domenica. "Ho toccato con mano il prezioso impegno verso la nostra comunità da parte dei volontari – ha detto la sindaca – Si è trattato di un’iniziativa importante: un’occasione per chiedere informazioni ai volontari sulla sicurezza in caso di rischio naturale e una esperienza istruttiva ed interessante".