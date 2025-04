La sindaca Bertuccioli eletta alla guida dell’Anci provinciale

La riunione dei sindaci della provincia di Rimini aderenti ad ANCI, con la presenza del Presidente Anci Emilia-Romagna Marco Panieri, ha visto la nomina del coordinatore ANCI Emilia-Romagna della provincia di Rimini e all’unanimità è stata indicata la sindaca di San Giovanni Michela Bertuccioli. "Sono onorata di questa nomina e desidero ringraziare i colleghi sindaci e le colleghe sindache per la fiducia che mi hanno accordato affidandomi questo nuovo e importante ruolo di rappresentanza della comunità provinciale – dice la sindaca Michela Bertuccioli –. Anci ha una funzione territoriale rilevante in quanto promuove per gli enti pubblici tavoli tematici, formazione, relazioni con altri enti: mi impegnerò a valorizzare e promuovere un maggior legame tra provinciale e regionale fino al nazionale, interpretando le esigenze del territorio".