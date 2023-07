La sindaca ’blinda’ il festival "Santarcangelo capitale del teatro"

"Il nostro festival è come una lente che aiuta i giovani a interpretare il presente e immaginare il futuro". Così la sindaca Alice Parma definisce l’ultima edizione di Santarcangelo Festival. Il sipario sulla 53esima edizione è calato domenica sera e dalla direzione del festival snocciolano numeri parlando di "un vero successo". A partire dalle presenze degli spettatori, che sono state complessivamente 24mila nelle dieci giornate del festival, con tanti spettacoli sold out. E ancora: 12mila i biglietti venduti per gli spettacoli a pagamento. Restando ai numeri: hanno calcato il palcoscenico 40 tra performer, gruppi e compagnie teatrali, "di cui 9 per la prima volta in Italia". Un’edizione che ha attirato tanti stranieri, non solo tra gli artisti e gli spettatori: erano presenti a Santarcangelo durante i giorni del festival 300 operatori culturali da 20 Paesi. Inoltre si sono accreditati per l’evento 85 giornalisti, tra stampa nazionale e internazionale.

Per la sindaca Parma e il direttore di Santarcangelo Festival Tomasz Kirenczuk non ci sono dubbi: la kermesse è andata bene e i numeri sono lì a testimoniarlo. Ma è andata bene anche a ristoranti, bar, hotel e b&b della città nei giorni del festival. Per la Parma la manifestazione ha avuto il merito, da una parte, di "ridefinire gli spazi pubblici della città", e dall’altra di "mettere in discussione i luoghi più classici del teatro e aprire riflessioni stimolanti su come viviamo gli spazi quotidiani della collettività". La sindaca difende a spada tratta il festival che "ha portato artisti e operatori da tutto il mondo: qualcosa di assolutamente straordinario per una città di 22mila abitanti come Santarcangelo".

"Questo festival – osserva il direttore Kirenczuk – ha alcune caratteristiche che lo rendono speciale e unico nel contesto nazionale e internazionale. La grande ospitalità da parte dei cittadini santarcangiolesi, che per dieci giorni hanno offerto agli artisti la possibilità di reinventare gli spazi comuni, è un gesto generosissimo". E "nella realtà politica di oggi – conclude – che vede sempre maggiori interventi contro la libertà di creazione e partecipazione, il ruolo di Santarcangelo Festival diventa ancora più importante e significativo".